Bas Nijhuis is de grootste ster in de Eredivisie

De grootste ster in de Nederlandse eredivisie is zonder twijfel scheidsrechter Bas Nijhuis. Elk weekend weet hij met een spectaculaire beslissing alle aandacht op te eisen. Eerst was er de bal die een millimeter over de lijn was bij Feyenoord-PSV. Een week later liet hij toe hoe een Groningen-speler de Ajax-doelman onderuit schoffelde en scoorde. Nijhuis besliste daarmee in zijn eentje de vaderlandse competitie.



Het is een feest om naar hem te kijken. Het zongebruinde gelaat, het vette haar, de lange benen. Eerder hadden we al Gözübüyük en Björn Kuipers, de enige Nederlander op het EK, die onze harten stalen.



Ooit moesten scheidsrechters de voetballers laten stralen, maar in het Nederlandse voetbal is het allang andersom. De voetballers zijn alleen nog nodig om onze scheidsrechters te laten shinen.