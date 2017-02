Asha ten Broeke: Ik schrijf over fascisme uit bittere noodzaak

Column Asha ten Broeke

columnEr was een ballenbak met twaalf gillende kleuters voor nodig om Trump, Wilders, Le Pen en kornuiten uit mijn gedachten te verdrijven. Even was er in mijn hoofd geen plaats voor angstzaaiende volksmenners, maar enkel voor bekertjes ranja en zoekgeraakte schoenen. Langzaam voelde ik mijn schouders een paar centimeter zakken. Mijn armen en benen werden minder zwaar. De angstbal die al maanden in mijn buik zit, liet zich voor het eerst in lange tijd wat wegzuchten. De kleuters schreeuwden en deden een spelletje waarbij er iemand 'krachten' had om de anderen mee te bevrijden (of zoiets).