Arnon Grunberg: waarom ik Wilders een antisemiet noem

Rond dezelfde tijd viel Wilders Frans Timmermans aan, omdat hij de Hongaarse premier Orbán beschuldigd had van antisemitisme vanwege diens uitlatingen over George Soros - in de Frankfurter Allgemeine schrijft de Hongaarse schrijver Györgi Konrád dat de propagandamachine van Orbán doet denken aan Goebbels.



Het viel me op dat enkele sympathisanten van GeenStijl, en vermoedelijk van de PVV, die via Twitter op mijn Voetnoot reageerden, zich bedienden van gecodeerd en minder gecodeerd antisemitisme.



Wilders steunt Marine Le Pen. The New York Times wees deze week nog op de racistische en antisemitische wortels van FN.