Angst in Amsterdam: mijn dochter is vlakbij die tram

Er staat een tram stil in de stad. Mijn dochter is daar vlakbij. Onderweg erheen trekt alles een grimas. Op zoveel plekken was ik met mijn kinderen, in Parijs en Londen en Amsterdam, waarom zou het nu dan wel gevaarlijk zijn? Voor het eerst vraag ik me af of dit wel kan, erheen gaan, naar wat ze bij de politie noemen het 'dreigingsgebied'. Naar de 'complexe situatie'. De huizen zijn al ontruimd.



Kossi is er als eerste, in de alarmgele overall van de verkeersregelaar. Hij ziet de tram stoppen en loopt ernaartoe. De tram blijft staan, de bestuurder is jong en in paniek.