Angela Merkel zou zomaar haar bondskanselierschap kunnen prolongeren

Het 'Schulz-effect', dat de Duitse SPD aanvankelijk tot grote hoogten leek op te stuwen, is uitgewerkt voor het zich in verkiezingsuitslagen kon manifesteren. Drie deelstaatverkiezingen op rij verloor de partij van Martin Schulz - de vroegere voorzitter van het Europees Parlement: in Saarland, Sleeswijk-Holstein en zondag in Noordrijn-Westfalen.



Na de laatste nederlaag, bij wat wel de 'kleine Bondsdagverkiezing' wordt genoemd, tekent ook zijn nederlaag bij de echte Bondsdagverkiezingen in september zich af en wordt gespeculeerd over het naderende einde van Schulz' politieke loopbaan. In dat geval zou hij niet de eerste SPD-politicus zijn wiens Waterloo in Noordrijn-Westfalen werd aangekondigd: ook aan de (nipte) nederlaag van Gerhard Schröder bij de vervroegde Bondsdagverkiezingen van 2005 ging het verlies van de SPD in Duitslands grootste deelstaat vooraf.