Amsterdam sloopt mijn waan van jeugdigheid

Ik was weer even in omphalos Amsterdam, de kloppende navel van de wereld. Nog deftiger dan in het Grieks klinkt het in het Latijn: umbilicus mundi. Als er iemand in Mokum een scheet laat, brult het Witte Huis: yummie, wat lekker, gidsstad 020 laat de wereld weer een poepie ruiken.



Als het niet de brede maatschappelijke discussie rond de genderverwarring van kereltje Mounir Samuel betreft, dan is het wel de vernietiging van de hoerenbuurt door Lodewijk Asscher. Amsterdam is altijd wereldnieuws.