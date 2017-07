Als ik een oordeel zou vellen over de waarheid en werkelijkheid, komt er geen column meer

Het meestbesproken, vaakst herhaalde moment uit de werkelijkheid van de afgelopen week was de valpartij van de Engelsman Cavendish na de elleboogbeweging van de Slowaak Sagan, in de vierde Touretappe naar Vittel. Het incident was van alle kanten gefilmd, de opnames werden uitentreuren opnieuw afgedraaid in de langzaamst mogelijke vertraging en stills werden zodanig uitvergroot dat je de haren op de arm van Sagan kon tellen. Iedereen die er ook maar iets over wilde zeggen, werd ondervraagd. En toen wisten we nog niks, over de ware gang van zaken.



Na afloop brak een waar pandemonium van meningen los.