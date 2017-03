Als gedachtenexperiment is het leven als computergame verhelderend

'Misschien ís het heelal niets anders dan de wereld van getallen, met al hun bijzondere eigenschappen', aldus theoretisch fysicus Gerard 't Hoofd in een fascinerend artikel van Maarten Keulemans, zaterdag in de Volkskrant, over de vraag of deze wereld een computersimulatie is.



In datzelfde artikel wordt ook Elon Musk geciteerd. Volgens hem is er een zeer kleine kans dat we in een computergame leven. De simulatie echter verraadt zich nooit als simulatie; een sterke aanwijzing dat er geen simulatie is.