Als eenheid ontbreekt kan China Europese landen tegen elkaar uitspelen

Die is er nog altijd niet, hun voorstel ligt in een Brusselse bureaula te verstoffen. Ondertussen hebben Chinese bedrijven voortvarend ingekocht, voor naar schatting 35 miljard euro aan Europese bedrijven in 2016. Hightechkennis vormde een voornaam motief. In lijn met het industriële tienjarenplan van het land moeten Chinese bedrijven vooral toeslaan in bedrijfstakken met hoge toegevoegde waarde. Anders gezegd: in het hart van de kenniseconomie waar Europese landen het zelf van moeten hebben.



Dat een lobbyclub van Europese bedrijven in China nu de noodklok luidt over dat opkoopgedrag is dan ook terecht. Natuurlijk is hun verhaal ook gemotiveerd door eigen belang. Maar met het behoud van een zelfstandige, Europese industrie die wereldwijd kan concurreren, is ook een groot publiek belang gemoeid. Europa moet niet naïef zijn. In de VS en China bestaan wel toezichthouders die bij ongewenste overnames aan de rem kunnen hangen. Gewaakt moet worden voor ongeremd protectionisme, waarbij iedere Chinese overname bij voorbaat verdacht wordt bevonden. Scherpe criteria moeten helpen een overmaat aan beschermingszucht voorkomen.



Om effectief weerwerk aan China te bieden, moet de EU met één mond preken - op handelsgebied, bij de onderhandelingen over een investeringsverdrag en bij toezicht op overnames. Ontbreekt die eenheid, dan is het voor China al te eenvoudig Europese landen tegen elkaar uit te spelen. Juist in relatie tot deze grootmacht blijken de beperkingen van het denken in strikt nationale oplossingen.