Alles wat Trump doet, zegt en twittert heeft politieke implicaties. 'Covfefe' dus ook

De Amerikaanse president Trump twitterde in de nacht van dinsdag op woensdag opeens het woord 'covfefe'. Uit de context waarin Trump dat woord gebruikte ('Despite the constant negative press covfefe') leidden taalkundigen en twitteranalisten af dat hij mogelijk 'coverage' bedoelde. Mocht 'coverage' inderdaad de bedoeling zijn geweest, dan is het de vraag waarom Trump dan niet gewoon 'coverage' optikte.



De immense macht van de president van de VS, ook over de taal, bleek uit het feit dat 'covfefe' na 'and' gisteren vermoedelijk het meestgebruikte woord was op Twitter, waar #covfefe de hele dag trending topic was. Covfefe zal zonder twijfel worden opgenomen in de Cambridge American English Dictionary, als een woord waarvan de betekenis even duister is als het brein van de bedenker.