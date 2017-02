Alleen het varken kan de wereld redden

Column Erdal Balci

Een arme gastarbeiderszoon was ik, iel, pukkelig en zo bijziend dat ik nog steeds niet weet naar wie ik allemaal terugzwaaide in die jaren. Maar het lot was voor een keertje aan mijn zijde en zo belandde ik door de samenkomst van allerlei rare omstandigheden midden op een zomerdag in de slaapkamer van een wat oudere dame. Maar net voordat mijn droom ging uitkomen, kreeg de spirituele mevrouw bedenkingen. We waren allebei al poedelnaakt toen ze besloot een God van wie ik nooit had gehoord, te raadplegen over of het wel goed was op de eerste dag van onze kennismaking een liefdadigheidsactie van ontmaagding te verrichtten.