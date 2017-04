Alle vrouwen moeten zelf weten wat ze met hun leven doen

Zelfbenoemde keurmeester

Anousha Nzume vroeg zich af (Zaterdag, 2 april) of ik voor deze krant wel mensen mag interviewen over hun afkomst. Ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder. Haar moeder werd geboren in Egypte, haar vader in een land dat Palestina heette. Mijn moeder immigreerde op latere leeftijd van New York naar Amsterdam en spreekt Nederlands met een accent.



O ja, en dan leef ik nog in een land waar mensen met mijn afkomst 25 jaar voor mijn geboorte werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Ik was in de veronderstelling dat ik wel eens heb nagedacht over het onderwerp afkomst, maar kennelijk kom ik niet langs de ballotage van de zelfbenoemde keurmeester. Om even in haar eigen terminologie te blijven: wat ik nou 'problematisch' vind is dat Anousha Nzume een beperkt en eenzijdig wereldbeeld hanteert waarin zij wel toestemming zou hebben om over dit onderwerp te spreken en ik niet.



Robert Vuijsje, Amsterdam