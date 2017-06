Alle partijen verder in de oppositie: 'Samen zorgen we voor onenigheid'

De nieuwe oppositieleider Mark Rutte is tevreden met de uitkomst. 'De VVD kan als grootste oppositiepartij veel invloed gaan uitoefenen op de besluitvorming. Wij zijn van plan om keihard oppositie te gaan voeren. Als er plannen op tafel komen, stemmen we daar niet mee in. Onze kiezers verwachten niets minder.'



Ook Jesse Klaver is blij dat de partijen eruit zijn gekomen. 'Meningsverschillen over duurzaamheid krijgen eindelijk prioriteit in Den Haag. In de oppositie gaan we er alles aan doen om onze groene agenda door te voeren. Samen zorgen we voor onenigheid. En nu aan het werk.'