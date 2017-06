Alle Duitse kranten hebben het over teloorgang van vriendschap met Turkije

De teloorgang van de politieke vriendschap tussen Duitsland en Turkije laat zich goed vertellen in mediahypes: de toorn van Erdogan over het 'smaadgedicht' van Jan Böhmerman, de arrestatie van Welt-journalist Deniz Yücel - die overigens nog steeds zonder proces gevangen zit in Istanbul - en steeds opnieuw oplaaiende ruzie over de Navo-basis in Incirlik.



Steeds als Duitsland een politieke beslissing neemt die het regime in Ankara onwelgevallig is, weigert president Erdogan leden van het Duitse parlement zijn land in te laten voor een bezoek aan hun soldaten, diep in Zuidoost-Turkije.