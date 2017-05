Alle amateurs wegzetten als knoeiers is gemakkelijk en aanstootgevend

Brief van de dag: Niet alle amateurs zijn knoeiers

Violiste Merel Vercammen stelt dat 'een stuk dat speelbaar is voor een amateurorkest én ook nog uitdagend voor een solist' nog niet bestond (V, 18 mei). En passant schetst ze een karikaturaal beeld van alle gepassioneerde amateurmusici die in Nederland op hoog niveau in orkesten spelen, met uitspraken als: 'Als er een snel loopje is met veel hoge noten laten ze soms de helft van die noten weg of ze spelen het een octaaf lager.'



Kennelijk heeft ze nog nooit een concert meegemaakt van de vele ambitieuze amateurorkesten die Nederland rijk is, zoals de studentenorkesten in onze universiteitssteden. In dat soort orkesten is het weglaten van noten of het versimpelen van de partituur niet aan de orde. Zij spelen met verve stukken zoals de door Vercammen genoemde concerten van Brahms en Tsjaikovski, in samenwerking met topsolisten.



Natuurlijk, professionele orkesten zijn van een andere kwaliteit. Maar alle uitstekende amateurs wegzetten als knoeiers is veel te gemakkelijk en aanstootgevend. Vercammen merkt ook op dat in dit project door de orkestleden zou zijn gezegd: 'Er mag maar één bladzijde piep-toet-kraak in zitten.'



Dat orkesten als het Nederlands Studenten Orkest en het Nederlands Studenten Kamerorkest jaar na jaar compositie-opdrachten aan jonge componisten verstrekken, waarin hen volledige artistieke vrijheid gegund wordt, is haar blijkbaar ook ontgaan.



Er is niemand gebaat bij het kunstmatig creëren van een kloof tussen amateurs en professionele musici, zeker niet omdat die in toenemende mate op allerlei plekken samenwerken. In dat opzicht is het dan ook jammer dat Vercammen, ondanks haar ongetwijfeld goede bedoelingen, bijdraagt aan zo'n kloof.



David Schelfhout, lid studentensymfonieorkest van Utrecht