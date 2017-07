Aleid Truijens: 'Mooi vak' is een eufemisme geworden voor onderbetaald

Wie moeten we geloven, Asscher of zijn partijgenoot en collega-minister Jet Bussemaker en haar staatssecretaris Sander Dekker? Dekker wist in alle interviews de afgelopen weken de reden voor de staking - laag salaris en hoge werkdruk, problemen van de werknemers - slim terug te brengen tot één probleem van de werkgever, het lerarentekort. Geld lost volgens Dekker 'niet alles op'. Maar dat het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de slechte beloning verzweeg hij.



Samen schreven de bewindslieden afgelopen week een brief aan de Tweede Kamer waarin ze uitleggen hoe het zo gekomen is, dat idiote verschil in salaris tussen hbo'ers in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. Het is historisch gegroeid, dat verschil. Het heeft met de taakomschrijving te maken. Trouwens, zij gaan daar niet over, wie in welke schaal zit. Dat is aan de besturen. Bussemaker en Dekker leggen de schuld voor het lage salaris bij de schoolbesturen en de vakbonden. Die hebben weinig gedaan voor het personeel. In het voortgezet onderwijs is gewoon beter onderhandeld. Hadden jullie maar niet zulke makke schapen moeten zijn.

Loftuitingen aan mensen die je niet bereid bent behoorlijk te betalen klinken schril en denigrerend