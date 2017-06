Aleid Truijens: Docent die het 'niet voor het geld doet' moet ook bij zichzelf te rade gaan

Eén uurtje staken gaan ze, die brave basisschoolleraren. Een speldenprikje, symbolisch. Waarom niet een hele dag? En, als het niet helpt, een week?



Het was mooi om te zien hoe de schandelijke opmerking van Sander Dekker, dat een klas pubers toch écht wat lastiger is dan een groep basisschoolkinderen, de leraren wakker schudde. Het is dat Dekkers weinig indrukwekkende bijdrage aan het kabinet er bijna op zit, maar je zou hem een stage gunnen met dertig kleuters die nog in hun broek poepen, elkaar te lijf gaan en om de haverklap huilen. Of met dertig achtstegroepers die je, met hun dwingelanden van ouders in je nek, naar het vervolgonderwijs moet loodsen.



Dan hebben we het nog niet over de wurgende administratieve last, die op de basisschool groter is. Idioot dat deze hbo'ers nóg slechter worden betaald dan die in het voortgezet onderwijs.