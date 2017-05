Brief van de dag: agent met hoofddoekje? Prima, doen!

Als oud-politieman ben ik warm voorstander van het dragen van hoofdbedekking op religieuze gronden door politiemensen, zoals voorgesteld door de Amsterdamse politiechef. Het is volstrekt onjuist dat de objectiviteit van de politie vooraf wordt afgemeten aan het al of niet dragen van deze religieuze symbolen. Een politieambtenaar legt een ambtseed of -belofte af en belooft daarbij trouw aan de wetten van het Rijk. Dat is waar het om gaat. Daarmee verplicht hij of zij zich tot het zuiver en integer toepassen van de wet- en regelgeving.



Slechts achteraf kan geconstateerd worden of religieuze overwegingen een nadelige of voordelige (!) rol hebben gespeeld bij het behandelen van een zaak. Een PVV-aanhanger (Marokkanenstandpunt) of een SGP-lid (niet-volledige gelijkstelling van de vrouw) onderschrijft immers ook niet in alle opzichten het totale Nederlandse waarden- en normenstelsel. En toch steunen ook voldoende politiemensen deze partijen. En doen zij hun werk goed! Objectieve maatstaven zouden dan ook het enige criterium moeten zijn. Overigens is op het motief van de politiechef van Amsterdam wel wat af te dingen: hij trekt allochtone politiemensen over de streep door te zeggen: 'Je mag een hoofddoekje op.' Het zou echter gewoon een kwestie van principe moeten zijn, of je er nu meer mensen mee aantrekt of niet. Het vertrouwen van burgers in de Nederlandse politie zou daardoor alleen maar toenemen.



Dirk Scholten, oud-commissaris van politie, Tytsjerk