71-plussers in dienst, wat betekent dat?

Juist de laatsten zouden zoveel mogelijk moeten worden gevrijwaard van de lasten die de verhoging van de AOW-leeftijd met zich meebrengt, ook als dit politiek riskante ingrepen vereist. Zo zou kunnen worden overwogen een flexibele AOW met financiële compensatie voor de lagere inkomens in te voeren - eventueel in combinatie met een lastenverzwaring voor beter gesitueerde AOW'ers.



Bovenal moet elke economische sector grondig, en zonder overmatige consideratie met 'verworven rechten', overdenken wat het betekent om straks, in 2059, werknemers tot na hun 71ste op de loonlijst te hebben. De schemerzone tussen werk en pensionering zou dan weleens vele jaren kunnen beslaan. Aan dat gegeven zouden de taken van oudere werknemers moeten worden aangepast, opdat de ziektewet niet het voorportaal wordt van de AOW. Dan heb je het snel over bijscholing, over demotie - teruggang naar een lagere functie - maar ook over de reanimatie van regelingen die de laatste jaren in onbruik zijn geraakt, zoals deeltijdpensioen en vervroegde uittreding. Zolang maar wordt voorkomen dat het pensioen het toneel wordt van toenemende sociale ongelijkheid.