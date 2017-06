4 dagen werken voor 500 euro per maand: denk eens na over de Startersbeurs-vergoeding

Het contract meldt niets over vrije dagen

Toen ik als 22-jarige met een bachelor communicatie op zak aan mijn carrière begon, geneerde ik me voor mijn salaris. Via Startersbeurs werkte ik voor 500 euro per maand vier dagen per week. Omdat ik daarvan niet rondkwam, serveerde ik daarnaast een paar avonden per week in de horeca. Dat waren lange dagen en korte nachten. De weinige vrije tijd die ik had, stopte ik in sollicitatieprocedures.



Werknemers die net als ik via Startersbeurs aan de slag gaan, bouwen geen pensioen op en kunnen geen aanspraak maken op de werkloosheidswet, ziektewet, ontslagbescherming en een opzegtermijn. De 'stagevergoeding' is incluis vakantiegeld. Daarnaast meldt het contract niets over vrije dagen. Wel bouwt de starter een scholingsbudget van 100 euro per maand op, om aan het eind van de rit in educatie te kunnen investeren. Met Startersbeurs verdien je per uur 3,61 euro netto. Een 21-jarige verdient via Startersbeurs slechts 55,6 procent van het wettelijk minimumloon (6,49 euro bruto).



In Nederland is de armoedegrens van een eenpersoonshuishouden 1063,00 euro een bedrag dat net toereikend is om maandelijks onder andere woonlasten, voeding, kleding, vervoer, verzekeringen, en sociale participatie te bekostigen. Werknemers met een Startersbeurs-overeenkomst verdienen minder dan de helft van de armoedegrens. Met de leerwerkovereenkomst van Startersbeurs kan geen beroep gedaan worden op voorzieningen voor werklozen, maar ook niet op rechten van werkenden.