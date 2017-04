'Zelfspot is de enige manier om met racisme om te gaan'

Ik dacht: waar kun je nou beter een horrorfilm over racisme kijken dan in de Filmhallen - een bioscoop op een dun strookje witte yuppenenclave in hartje Amsterdam-West. Na alle media-aandacht voor het boek Hallo witte mensen van Anousha Nzumé vroeg ik me namelijk af of er al witte mensen zijn die zichzelf 's ochtends niet meer in de spiegel durven aan te kijken. Of ze nog wel van hun cultureel gestolen pitabroodje falafel durven te genieten.



En bovendien: waarom zou ik naar Deventer moeten afreizen om vooroordelen te begrijpen als ik ook gewoon op safari kan naar de witte gebieden van de meest gesegregeerde stad van Nederland?