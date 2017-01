'Wie vuurwerk afsteekt, stookt smogindex op'

Met Chinees Nieuwjaar dutten de Chinese kranten in. Donderdag had de Engelstalige China Daily nog een laatste oprisping van hard nieuws uit de defensieburelen over een nieuw ontwikkelde lange-afstandsraket, die zich vanuit de stratosfeer op doelen op 400 km afstand kan storten.



Daarna nam de vakantiesfeer bezit van de nieuwsrubrieken. Na een rondje nieuwjaarswensen - president Xi in een vrieskoude legerbasis en een arm Noord-Chinees dorp, premier Li in een fotogeniek maar ook straatarm minderhedengebied in subtropisch Yunnan - gaat zelfs het Politburo een weekje in sudderstand.