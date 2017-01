'We moeten de natuur niet disneyficeren'

'De dierentuin die een giraf doodschoot'. Zo staat op de inhoudsflap van The New Yorker van 16 januari. Het laat niets te raden over, maar het betreffende stuk gaat over veel meer: het gaat ook over hoe mensen zich verhouden tot dieren en tot de dood in het algemeen. Typisch The New Yorker: de artikelen zijn lang en graven dieper. Ze raken vaak aan de menselijke conditie. Een artikel over Europa leest al gauw als een spiegeltje dat ons wordt voorgehouden.



In 2015 publiceerde het een van de beklemmendste en hartverscheurendste verhalen die ik ooit gelezen heb. 'Where the bodies are buried', zestienduizend woorden over de executies die de IRA in eigen katholieke kring uitvoerde in zijn strijd tegen de protestanten en Britten in Noord-Ierland.



Jean McConville was 37, weduwe en moeder van tien kinderen, toen zij in 1972 uit haar huis ontvoerd werd door een groep IRA-mannen, in wie een zoontje buren herkende. Zijn moeder verdween voorgoed. Jaren later bleek dat IRA-strijdster Dolours Price haar naar de Ierse republiek had gereden, waar ze werd geëxecuteerd. De moeder was een informante van de Britten, zo verdedigde Price zich.

