'We bekijken de VS te veel door een westerse bril'

We bekijken de VS veel te veel door een westerse bril. Dat zegt Amerikadeskundige Bert Bokhoven. Hij snapt niets van de commotie die in Europa is ontstaan na het ontslag van FBI-directeur James Comey.



'We moeten onze eigen normen en waarden niet op een land in een ander werelddeel plakken', stelt Bokhoven. Volgens hem maken we in het Westen steeds weer dezelfde fout: 'Bij elke beslissing van Trump slaat iedereen weer steil achterover, maar we moeten niet vergeten dat we het hier hebben over de Verenigde Staten, niet over een beschaafd land als Congo. Dan kunnen wij wel met het vingertje gaan wijzen, maar er gelden in de VS gewoon heel andere regels over hoe je een land bestuurt.'