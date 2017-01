'Verf nu het hele huis maar roze'

Alleen moslims, die waren blij met alles, want die kregen hun kind van Allah, ook als het kind van kop tot kont gehandicapt bleek

Nee dus, en met dat nieuws liepen we tien minuten later arm in arm naar buiten. 'Een meisje!', zei ik stralend, want in gedachten zag ik al die leuke kleertjes waar de Dochter in no time was uitgegroeid weer voorbijkomen. 'Ja, en dat ze dan allebei een eigen typemachientje krijgen', zei de Man terwijl hij een shagje draaide, waarmee het grote fantaseren was begonnen. Over kleien aan de keukentafel, over liedjes op de achterbank, spanning rond Sinterklaas. Over schone pyjama's en natte haartjes en de eerste keer naar de Efteling. De Man: 'En nu weet ik tenminste hoe je het schoon moet maken.'



Daarna hadden we het nog even over het feit dat we geen jongetje kregen en dat sommige mensen het lef hadden teleurgesteld te zijn, zoals de echoscopist weleens meemaakte. Sippe snuiten, diepe stiltes, er waren er die geen enkele gêne kenden. Alleen moslims, die waren blij met alles, want die kregen hun kind van Allah, ook als het kind van kop tot kont gehandicapt bleek.



'Wat doen we eigenlijk met de naam?', vroeg ik, want de twee mooiste hadden we al opgesnoept voor de Dochter.



Omdat de suggestie 'dan draaien we die toch gewoon om?' niet telde, kwam de Man met Nevada ('Mooie verwijzing naar mijn gokverleden') en daarna ging het van kwaad tot erger, want als we zo begonnen was alles een potentiële naam, Vedett of Zara of Hema, kon ons het schelen, en dat stopte pas toen we voorbij kledingzaak Winter liepen. De Man: 'Waarom niet? Lente kan toch ook? Knal er een h tussen en het is hip.'