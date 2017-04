'Vaderschapsverlof helpt tegen geweld'

92 jaar betalen voor een fooi

Moeder, geboren in 1920 en overleden in 2012, heeft haar hele leven contributie betaald aan crematoriumvereniging de Facultatieve in Den Haag (Ten eerste, 28 april). Die werd in 1874 opgericht ter invoering der lijkverbranding in Nederland. Met als doel de keuze voor crematie mogelijk te maken. Het was, en is zo, dat de mate waarin de (katholieke) kerk geworteld is in de samenleving bepalend is voor de populariteit van het cremeren: dat wordt gezien als heidens en onchristelijk.



Moeder werd geboren in een rood, atheïstisch arbeidersmilieu en daarin werd het als een schande beschouwd als je je eigen crematie niet kon betalen, dus zorgde je dat je verzekerd was. Vanaf je 18de jaar had je zelf een dergelijke verzekering en vóór die leeftijd stond je bij je ouders op de polis.



Om de kosten bij haar overlijden te dekken, is er dus 92 jaar betaald. Weliswaar een laag bedrag, een paar tientjes per jaar, maar toch was ik verbijsterd over het uitgekeerde bedrag in 2012, namelijk 70,34 euro! Ik heb in 2010 gebeld met de Facultatieve, omdat ik nergens een uit te keren bedrag in mijn moeders papieren vond. Ik kreeg toen te horen dat er een uitkering beschikbaar was van 60 à 70 euro. Op mijn vraag hoe dat lachwekkende bedrag in hemelsnaam mogelijk was na zoveel jaar lidmaatschap betalen, kreeg ik te horen dat dat nu eenmaal de bedragen waren.



Omdat te voorzien was dat mijn moeder niet al te lang meer zou leven, heb ik besloten het lidmaatschap niet op te zeggen (dan zou er helemaal niets uitgekeerd worden). Het verbaast mij dan ook helemaal niet dat ik in deze krant las dat de Facultatieve inmiddels meer dan 30 miljoen euro waard is... hoe zou dat nu toch komen? Schaamteloos!



Hilda Pater, Zeegse