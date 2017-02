'Stemcomputers zijn simpel veilig te maken'

Fulltime niet vol te houden

Wat ik mis in de discussie over het grote percentage vrouwen dat in deeltijd werkt, is dat men in de zorg, waarin vrouwelijke werknemers oververtegenwoordigd zijn, al sinds de jaren negentig massaal minder is gaan werken. Een fulltimebaan was zowel fysiek als psychisch niet meer vol te houden door de steeds toenemende werkdruk. Leidinggevenden in de wijkverpleging, waar ik jarenlang werkzaam ben geweest, beschouwden een 80 procentsdienst- verband als fulltime en boden dus geen 100 procentsdienstverband meer aan; 80 procent of minder werd de norm. Hiermee leverde de wijkverpleegkundige een flink deel van haar salaris in, terwijl dat niet haar eigen keuze was.



Werkgevers zouden zich meer moeten inzetten voor betere kwaliteit van het aangeboden werk, lees: medewerkers niet overvragen. Dan wordt meer uren werken weer aantrekkelijk. Maar hier heeft niemand het over.



Ria Verbeek, Gouda