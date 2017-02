'SP wordt rechts ingehaald door de VVD'

Vervreemd

Ik stem mijn hele leven al VVD Lydia Goverts

Het is eigenlijk al 5 over 12, denkt Krouwel. 'Roemer kan vandaag of morgen aankondigen dat hij het ontslagrecht wil versoepelen. Maar wie gelooft de SP nog na 45 jaar snoeihard socialisme?'



Toch biedt de rechtse koers niet alleen maar voordelen voor de VVD. Een groeiende groep leden voelt zich daardoor juist vervreemd van de partij. 'Ik stem mijn hele leven al VVD, maar als we nu zelfs de SP rechts inhalen, dan ga ik me wel afvragen waar we mee bezig zijn', zegt Lydia Goverts (56).



'Dit is niet meer het conservatief-christelijke geluid waardoor ik me ooit bij de VVD heb aangesloten. Nee, dit keer stem ik Denk.'