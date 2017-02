'Populisten monopoliseren stem van het volk'

De Duits-Amerikaanse politiek filosoof Jan-Werner Müller (1970) was gisteren in Nederland als gast van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk instituut van D66. Müller maakte naam met zijn essay Was ist Populismus, dat vandaag in een Nederlandse editie verschijnt. Hij windt er geen doekjes om: hij wil het populisme, dat hij omschrijft als 'gedegenereerde democratie' niet alleen omschrijven, maar ook bestrijden. Cruciaal in zijn definitie van populisme is de pretentie van populisten dat zij het 'hele', het 'echte' volk vertegenwoordigen. Die pretentie, schrijft Müller, is vals en antidemocratisch. Voor Müller staat populisme gelijk aan illiberaal, antidemocratisch rechts-populisme. In zijn categorisering is alleen voor Hugo Chavez, de president die Venezuela naar de rand van de afgrond leidde, nog een plaatsje vrij als linkse populist. Müller polemiseert in zijn essay met politicologen die wel democratische potentie zien in populisme, zowel van rechts als van links. In zijn definitie is zelfs geen plaats voor de Amerikaanse aartsvaders van het populisme uit de jaren 1890: de People's Party.



Jan-Werner Müller, Wat is populisme? Nieuw Amsterdam; 143 pagina's; euro 14,99.