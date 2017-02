'Poetin was niet eerste die waarheid kneedde'

Maakt president Trump van Amerika een onliberaal land?

'Het lijkt erop, maar hij is niet de eerste: we hebben zulke ontwikkelingen al in Europa en elders gezien: Viktor Orban in Hongarije, Erdogan in Turkije, Poetin. Het verschil is waarschijnlijk dat Amerikanen dachten dat dit geen Amerikaans fenomeen was. Nu hebben we echter gezien dat Amerika toch een onderdeel van de wereld is.



'Poetin was een van de beginners van deze ontwikkeling richting autocratische democraten of democratische autocraten. Die begon na de aanslagen van 9/11 en ik geloof dat Poetin niet de eerste was. Ik zou zeggen dat Dick Cheney, de voormalige vice-president van de VS, de eerste was. Door te zeggen dat we aangevallen zijn en nu het recht hebben unilateraal op te treden, we kunnen journalisten en kranten die de waarheid proberen te publiceren lastig vallen, omdat wij dit niet de waarheid vinden.'