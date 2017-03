'Ook wij mannen moeten vrouwenstrijd steunen'

Het is goed deze cijfers in het achterhoofd te houden, nu er ook in het Westen bewegingen opstaan die emancipatie afdoen als links hobbyisme. Nationalisten en populisten delen een diepe afkeer van de strijd om gelijke rechten. Vrouwen die zich ervoor inzetten, worden weggezet als gefrustreerd, lelijk of jaloers. Daarom is het hoog tijd dat ook meer mannen zich duidelijker bekennen tot het feminisme. De strijd voor gelijke rechten gaat over veel meer. Waar de gelijkheid van man en vrouw betwist wordt, ligt ook discriminatie op de loer van de LGBTIQ-gemeenschap, van etnische en religieuze minderheden.



Het streven naar gelijkheid is niet alleen een moreel imperatief, maar ook economische noodzaak. We kunnen het ons niet veroorloven de helft van onze brainpower ongebruikt te laten. Dat dringt ook door tot bedrijfsleven en overheid. Dus moeten wij, zo nodig wettelijk, afdwingen dat er geen verschil in salaris meer is, het pensioengat wordt gedicht, vrouwen én mannen een goede balans tussen werk en privé krijgen, er genoeg kinderopvang is, dat er gelijke promotiekansen zijn, dat er ook op het hoogste niveau een juiste afspiegeling van de samenleving ontstaat. Veel hangt af van een eerlijker verdeling van werk en zorgtaken in het gezin. Werkende vrouwen spenderen 21 uur per week aan zorg en huishouden werkende mannen slechts 9 uur. Laat ik duidelijk zijn: in de spiegel kijken misstaat niemand, ook mij niet.