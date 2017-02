'Ons huis was nog nooit zo brandschoon'

Brief van de dag: Ook door mij is de werkloosheid gedaald

Weer zo'n stuk, met heus grafiekje en foto van een kansloze werkzoekende en weer voel ik die boosheid opwellen (Werkloosheid daalt ook onder ouderen, Ten eerste, 13 februari). Want ook door mij zijn de cijfers nu een stuk beter dan vorig jaar. Ook door mij is de langdurige werkloosheid gedaald. Niet dat ik werk heb, nee, dat niet.



Maar ik krijg geen WW meer en ook geen bijstand want ik heb een verdienende echtgenoot. En dus ben ik uit het telraampje gevallen en tel niet mee, want ik doe niks, verdien niets en die statistiek is er niet. Ik heb John de Wolf de hand geschud, het was op Radio 1 te horen in oktober, toen daar een special werd gemaakt en uitgezonden over 50plussers in de WW. Ik schreef ruim 200 sollicitaties en had zelfs twee keer een sollicitatiegesprek, maar sta langs de kant, artikelen lezend over hoe goed het gaat en hoe de cijfers dalen.