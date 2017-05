Niet chique, mevrouw Bouwman, uw onaardige kritiek op Yvon Jaspers

Brief van de dag: 'De Keet'

Margriet Oostveen schrijft in haar column 'Keetleven' (O&D, 12 mei) over een Keet in het Drentse Fluitenberg die al 15 jaar bestaat en 'al een jaar of vijf bestond voordat landelijke media het fenomeen 'Zuipkeet' opmerkten'.



Keten op het platteland dateren echter al van veel vroeger, maar werden destijds niet door de landelijke media opgemerkt. Met tien vrienden bouwden wij in 1977 een Keet in het Gelderse Lievelde. Van bij elkaar gesprokkeld en her en der 'geleend' materiaal verrees een bouwwerk met een vloer van klinkers, een door een houtkachel verwarmde binnenruimte en een zolder waar matrassen lagen. Uiteraard ontbraken het Grolsch-bord en de Grolsch-vlaggen voor de deur niet.



De vriendengroep bestaat nog steeds en heet simpelweg 'De Keet', een begrip in Lievelde en omstreken. Dit najaar vieren wij ons 40 jarig bestaan.



Helaas brandde onze Keet een jaar of vijf na de bouw tot de grond toe af. Maar de hechte banden die destijds werden gesmeed, zijn nog steeds intact.



Boudewijn Berentsen, Hilversum