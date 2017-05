'Niet alleen de lijst van Westerbork bevat bizarre fouten'

Brief van de dag: deels lopend keerde ze naar Nederland terug

Na het lezen van het artikel over de vele administratieve fouten in de Westerbork-lijst heb ik op internet gezocht naar de gegevens over mijn moeder Henriëtte de Beer-Hertzberger (geb. 1916).



'Murdered' staat er, tot mijn verbijstering, op internet achter haar naam. Niet alleen de Westerbork-lijst vertoont dus gebreken, maar ook op andere buitenlandse sites staan bizarre fouten.



'Murdered' staat ook achter de naam van mijn moeder (gevangene 836) op de betrouwbaar geachte site van Yad Vashem, het World Holocaust Remembrance Center in Israël.



Met als details: transport XXIV/5 from Westerbork Camp the Netherlands to Theresienstadt /Ghetto: 05/04/1944 en transport from Theresienstadt/Ghetto to Auschwitz Birkenau Poland: 06/10/1944.



Maar gelukkig was Auschwitz niet haar eindstation. Op 8 mei 1945 is zij in het werkkamp Märzdorf, onderdeel van concentratiekamp Gross-Rosen door de Russen bevrijd.



Deels lopend keerde zij terug naar Nederland. Voor meer informatie over haar toenmalige man Olbert de Beer en zijn ouders, die zij in Westerbork voor het laatst had gezien, wachtte zij de Rode Kruislijsten af.



Zij werden wel vermoord.



Marijke van den Berg-Leydesdorff, Monnickendam