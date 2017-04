'Nederland moet stoppen met steun aan militaire coalitie in Midden-Oosten'

De vluchtelingentragedie en de conflicten in het Midden-Oosten zijn deels het gevolg van westerse wapenleveranties

Airbus verkocht in 2016 voor ongeveer 14,5 miljard euro aan wapens. Veel wapens gingen naar de militaire coalitie die actief is in Jemen. Zo is het gevechtsvliegtuig van Airbus, Eurofighter Typhoon, in gebruik bij de luchtmacht van Saoedi-Arabië. Een recente grote deal van Airbus is de levering van dertig Caracal-gevechtshelikopters, ter waarde van 1,1 miljard euro, aan Koeweit. Dit terwijl Amnesty International onlangs nog heeft aangedrongen om alle wapenleveranties te stoppen aan alle strijdende partijen in Jemen vanwege schendingen van mensenrechten en van internationaal humanitair recht, waaronder oorlogsmisdaden.



De vluchtelingentragedie en de huidige conflicten in het Midden-Oosten zijn voor een belangrijk deel het gevolg van westerse interventies en wapenleveranties. Bedrijven als Airbus hebben daar grof geld aan verdiend en verdienen nogmaals aan het tegenhouden van vluchtelingen als deze naar Europa proberen te komen.