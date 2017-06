'Moderne mateloosheid?' Vroeger ging ik ook naar megadiscotheken

Brief van de dag: de Koning kijkt wel uit

Over de benoeming van ministers van Staat ('Niemand weet precies hoe je minister van Staat wordt, Ten eerste, 31 mei) schrijft redacteur Remco Meijer in het intro: 'Duidelijk is dat het staatshoofd kiest.' Of is dat niet zijn tekst? Ik denk dat hij wel beter weet. In het vervolg zegt hij namelijk dat het gaat om een eretitel 'die door de koning, op voordracht van de ministerraad wordt verleend.'



Het eerste is manifest onjuist, het tweede klopt. Het gaat om een besluit van de ministerraad, en de koning moet tekenen. Het staatshoofd heeft geen bemoeienis met wie er nu wel of niet de eretitel toegekend krijgen, al gaat het om personen die vaak wel omgang hebben (gehad) met het staatshoofd, omdat zij nog al eens premier of vicevoorzitter van de Raad van State ('onderkoning') waren geweest. De suggestie dat de willekeur waarmee de titel wel of niet (van Agt!) wordt verleend toe te schrijven is aan de nukken van een Oranje, is misplaatst: het gaat om het deels politiek geïnspireerde welgevallen van de ministerraad.



Tekent de koning het besluit niet, dan heeft hij een constitutioneel probleem aan zijn broek hangen. Hij kijkt wel uit.



H.U. Jessurun d'Oliveira, Amsterdam