'Meer vrouwelijke hoogleraren is in tegenspraak met artikel 1 van de Grondwet'

Goed plan?

'Nee, een slecht plan. Ik was ook niet onder de indruk van de argumentatie van de drie vrouwelijke wetenschappers binnenin de krant. Een van die hoogleraren zei bijvoorbeeld dat het goed is dat de wetenschap een afspiegeling is van de samenleving. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom een universiteit een afspiegeling zou moeten zijn van de samenleving. Dat brengt grote praktische problemen met zich mee. Want hoe moet dat er in de praktijk dan uitzien? Een stad als Amsterdam heeft 188 nationaliteiten moet dat dan allemaal vertaald worden naar de samenstelling van de onderwijspopulatie en misschien wel het curriculum?



'Maar mijn grootste bezwaar tegen dit plan is dat de wetenschap toch vooral in dienst zou moeten staan van de waarheid. Dat klinkt misschien ouderwets maar ik vind dat degene die het beste onderwijs verricht en de beste argumenten aandraagt, die plek als hoogleraar hoort te krijgen. Het moet met andere woorden meritocratisch georganiseerd worden. Het kan dan voorkomen dat de ene groep oververtegenwoordigd is en de andere groep ondervertegenwoordigd. Als jij denkt dat er mechanismen werkzaam zijn die belemmeren dat dat meritocratisch tot stand komt dan moet je daar wat aan doen.



'Maar om daar quota over af te spreken of te zeggen dat er honderd vrouwen bij moeten, dat is in tegenspraak met die meritocratische opdracht van een universiteit. Het is óók in tegenspraak met artikel 1 van de Grondwet waarin we juist zeggen dat we niet letten op afkomst, geaardheid en seksualiteit.



Feit is dat Nederland internationaal gezien onderaan bungelt qua aantal vrouwelijke hoogleraren. Hoe verklaart u dat?

'Het verschil met het buitenland is dat in Nederland relatief veel vrouwen in deeltijd werken en daar ook in hoge mate tevreden mee zijn. Ik zie niet hoe je hoogleraar in deeltijd kunt zijn. Het is een ontzettend drukke baan, daar moet je offers voor brengen. In Nederland bestaat een traditie van werken in deeltijd. Dus als je daar iets aan wilt doen, moet je die cultuur aanpakken. Ik vind het getuigen van slordig denkwerk om uit de kille cijfers - 18 procent van de vrouwen is hoogleraar - te stellen dat er dus sprake zou zijn van discriminatie. Dat is een denkstap die te makkelijk wordt gemaakt, op deze manier terugredeneren naar vermeende oorzaken kan niet zomaar.'