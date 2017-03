'Laat de spelers van het Nederlands elftal hun wedstrijdpremie teruggeven'

Brief van de dag: Er met de pet naar gooien

Afgelopen zaterdag verloor het Nederlands elftal van Bulgarije met als gevolg het ontslag van Danny Blind. Als Blind de elf met de opdracht het veld in had gestuurd van: doe maar rustig aan, want jullie kunnen toch wel van dit laaggeplaatste elftal winnen, je hoeft niet zo erg je best te doen, dan was dit ontslag onvermijdelijk en terecht. Maar ik denk dat hij het team erop gewezen heeft dat het absoluut nodig was dat ze zouden winnen en dat de spelers moesten spelen met alle inzet die de spelers normaal gesproken tentoonspreiden bij hun club. Wanneer ze dan spelen als een natte vaatdoek, dan lijkt het me dat zij in elk geval hun wedstrijdpremie moeten teruggeven. Desnoods voor een goed doel. Alle buitenlandse cracks hoeven niet meer te komen en een nieuw team wordt gevormd, onder leiding van Danny Blind. En wel uit enkel spelers die in Nederland zelf spelen en die het een eer vinden om voor het Nederlands elftal te mogen spelen. Winstpremies worden pas uitgekeerd nadat men in elk geval lef en aanvalsdrift heeft laten zien. Verliezen is dan geen schande. Maar er met zijn allen met de pet naar gooien zegt meer iets over de spelers dan over de coach.



Herman Verheijen, Oostrum