'Kan de druk er niet wat af bij scholieren?'

Kan het misschien wat minder

Het verbaast mij niets dat er zo veel berichten in de media verschijnen over burn-out. Zeker bij jongeren. Onze kinderen (vwo 3 en 6) ervaren al zo veel werkdruk. En het wordt vanuit school zo fijn begeleid. De leerlingen wordt al in de derde klas aangeraden met een portfolio te beginnen zodat daar na het examen een flink pak papieren in zit waar je bij een vervolgopleiding mee kunt scoren.



Een vak als natuurkunde kent geen boeken maar wordt volledig met een chromeboek gegeven, wat erg onhandig is. Je kunt niet even gauw in een boek terugbladeren om iets op te zoeken en hebt daardoor geen overzicht bij het leren. Het werkt gewoon niet, boeken zou men er altijd naast moeten gebruiken.



En dan de examenklas; er is de leerlingen haast geen rustmoment gegund. De afgelopen weken verliepen zo: er zijn toetsen, er moet een profielwerkstuk worden ingeleverd, daarnaast moet voor Nederlands een serie boekverslagen worden gemaakt en een presentatie worden gegeven, waarbij extra punten verdiend kunnen worden als die wordt gecombineerd met een maquette of een toneelstukje of muziek.



En dan volgt binnenkort de nieuwe examenweek, waar het beste in de krokusvakantie mee begonnen kan worden... Pfff. Geen wonder dat aardig wat leerlingen kiezen voor een tussenjaar. En geen wonder dat aardig wat jongeren een overvol hoofd hebben. Kan het niet wat minder in het onderwijs? En trouwens overal wat minder?



E. van den Berge, Alkmaar