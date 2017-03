'Het basisonderwijs is meest complexe vorm van onderwijs'

Brief van de dag: Onverteerbaar inkomensverschil



Eindelijk eens een groot artikel over het onredelijke verschil tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Ten eerste, 28 maart). Die onredelijke verschillen zitten niet alleen in het salaris, maar ook in het aantal lesuren. In het basisonderwijs moet een leraar bij een full-time betrekking 930 klokuren lesgeven. Daar komen dan voorbereidingstijd en allerlei andere activiteiten bij. Je jaartaak zit daarmee meer dan mudvol. Wie kan aan onze leraren uitleggen dat hun collega's in het voortgezet onderwijs na 750 klokuren lesgeven een volledige baan hebben? Ik niet en als je dat zou herrekenen naar inkomen, kom je ook nog eens op heel wat grotere verschillen uit dan de 7 tot 21 procent in het artikel van Bart Dirks. Ik zie in mijn werk zeer betrokken leraren die kinderen van alle niveaus in hun groep hebben en het de gewoonste zaak van de wereld vinden om elke dag weer, al hun leerlingen te bedienen op hun eigen niveau. Zij hebben geen min of meer homogene groepen met bijvoorbeeld alleen vmbo-t, havo of vwo-leerlingen. Bij ons zitten ze nog allemaal in dezelfde groep. Zij hebben geen drie parallel-klassen waarbij ze driemaal dezelfde wiskundeles kunnen geven en dus maar eenmaal een lesvoorbereiding hebben. In die zin is het basisonderwijs de meest complexe vorm van onderwijs die we in ons land hebben en tegelijkertijd de meest ondergewaardeerde. Begrijp me goed, ik wil hiermee niet zeggen dat het voortgezet onderwijs het maar makkelijk heeft. Met een dochter en schoonzoon in het VO maak ik van dichtbij mee dat ook daar het werk heel veel vraagt en de problematiek vaak heel complex is. Maar het grote verschil tussen basis- en voortgezet onderwijs is echt onverteerbaar.



Paul Bronstring, lid college van bestuur Stichting Jong Leren (29 scholen)