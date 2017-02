'Gun het mij om waardig te sterven'

Verfrissend

Tweederde van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in de Tweede Kamer. Wat is daaraan te doen?, vroeg Sir Edmund. Deze verfrissende vraag leverde originele antwoorden op. Meestal staat de communicatie met de burger centraal. Die moet beter. De burger begrijpt ingewikkelde problemen niet, dat moet worden uitgelegd en de burger moet dan terugpraten. Geheel in lijn met de moderne communicatietheorieën. Interessante experimenten, maar het klinkt ook nogal bevoogdend: wij gaan het zo regelen dat jullie het kunnen begrijpen, maar dan moeten jullie wel meedoen. Een tikkeltje arrogant, toch?



Zou het niet zo kunnen zijn dat tweederde van de bevolking gewoon gelijk heeft? Dat politici inderdaad niet te vertrouwen zijn? Ze lullen wat af in verkiezingstijd, maar als puntje bij paaltje komt, doen ze heel andere dingen. Dat kunnen ze dan wel weer uitleggen, maar waarom zou je luisteren als politici doen wat hen zelf goeddunkt en niet wat de kiezer wil? Waarom zou je dan nog stemmen?



Maar er is een lichtpuntje. De twee best beoordeelde voorstellen in Sir Edmund gaan niet uit van betere communicatie, maar stellen doen centraal. Met elkaar stellen we democratisch orde op zaken: in het gezin, op het werk, bij de gemeente. En gemeenten weer met elkaar. Eventjes lullen en dan poetsen. Zo maken we zelf weer uit wat er gebeurt. Heel verfrissend.



Jan Portegijs, Leiden