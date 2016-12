'Gevaarlijke' dan wel 'domme' actie van Obama

Haaretz

'Als je de diplomatieke woedeaanvallen van de Israëlische regering ziet en luistert naar de lofliederen die door de Palestijnen en hun bondgenoten op de VN-resolutie worden gezongen, zou je haast denken dat er afgelopen vrijdag iets in de VN is gebeurd', stelt David Rosenberg in de Israëlische krant Haaretz. 'In feite is er niets gebeurd toen de Veiligheidsraad de resolutie steunde waarin de nederzettingen op de Westoever illegaal worden verklaard. Ze zullen gebouwd blijven worden en niemand zal er veel aan doen. Het vredesproces blijft in de diepvries. De Palestijnse situatie blijft net zo hopeloos.'



Hij geeft ook aan waarom: 'De internationale gemeenschap is het erover eens dat nederzettingen illegaal zijn. Maar die vindt ook dat vrouwen gelijke rechten dienen te hebben en dat verkiezingen vrij en eerlijk dienen te zijn. Dat is politiek correct, maar we zien in de wereld de democratie achteruit hollen, en geen land is ooit een boycot of oorlog begonnen wegens geschonden vrouwenrechten. Ook ontbreekt het in resolutie 2334 aan concrete maatregelen, en landen gaan hun beleid echt niet veranderen. Ze konden Israël altijd al boycotten en niemand buiten de Arabische/moslimwereld heeft dat gedaan of zal dat doen. Ook dát is de internationale consensus.



'Obama is een vriend van Israël maar schond het taboe van Joods rechts door de nederzettingen niet goed te keuren. Hij vindt dat de groei van nederzettingen een oplossing voor het conflict in de weg staat. Hij heeft steeds geprobeerd dat aan Israël te laten zien, maar hij is regelmatig gedist door Netanyahu. Dus is het geen verrassing dat hij hem nu een symbolische klap in het gezicht geeft.'