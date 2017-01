Geen kind zou gevangen moeten zitten in een laatje

IJs & weder

column'Het is een sjoelbak. Eenmaal in een vak, kom je er niet meer uit.' Het is even wennen: Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad heeft de mond vol van 'kansenongelijkheid' in het voortgezet onderwijs. Het lijkt wel of hij zijn oude GroenLinks-jargon heeft opgepoetst. De raad stelt voor om het schooladvies voor kinderen in het voortgezet onderwijs na twee jaar bij te stellen, na een toets.