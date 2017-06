'Er moet een verbod komen op salafistische organisaties'

Het effect

Ik word beledigd en ik heb te maken met bedreigingen en intimidaties

'Ik spreek me uit, daardoor krijg ik veel over me heen. Sinds ik in 2016 de regering om een verbod op salafistische organisaties heb verzocht, is dat intenser geworden. Ik word beledigd en ik heb te maken met bedreigingen en intimidaties. De salafisten proberen mij in islamitische kringen zwart te maken. Er worden foto's van mij verspreid met een Wilderskuif of filmpjes vervalst om mij als homo neer te zetten, alsof ik uit egoïsme homorechten verdedig. Ze zoeken thema's waarvan ze weten dat die gevoelig liggen in de islamitische gemeenschap.



'Ook is er een fatwa tegen mij uitgesproken waardoor ik in salafistische kringen min of meer vogelvrij ben verklaard. De uitwerking daarvan zie ik op sociale media, maar ook als ik op straat loop komen er soms types op een agressieve manier op me af. Ik heb in bepaalde periodes persoonsbeveiliging gehad.