'Een paar Russen die het verpesten voor de rest'

Steeds meer politici hekelen de toon van het debat over Russen. Hoewel ze erkennen dat misschien een paar Russen voor problemen zorgen, moeten we niet doen alsof alle Russen het probleem zijn. 'Als we zo doorgaan met Russenbashen', zegt VNL-leider Jan Roos, 'dreigen zij zich van de samenleving te vervreemden.'



Volgens Roos moeten we niet alle Russen over één kam scheren. 'Als we de linkse partijen moeten geloven, saboteren de Russen democratische verkiezingen in het Westen. En zorgen ze dat bepaalde wijken in Oost-Oekraïne onbegaanbaar zijn en bedreigen ze hun buren. Maar het zijn maar een paar Russen die problemen veroorzaken.' Geert Wilders corrigeert hem: 'Het is maar één Rus.'