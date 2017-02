'Een opera met de ene waanzinaria na de andere'

VW-rijder, profiteer!

Huibert van Deursen veronderstelt ten onrechte dat de software-update de dieselmotoren van Volkswagen in de praktijk niet minder vervuilend zal maken.



In AutoReview van juli 2016 is het effect onder praktijkomstandigheden van de update op de 2.0 TDI-motor gemeten. Dat pakt goed uit: de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is 11 tot 22 procent lager (daar was het om begonnen), het brandstofverbruik is iets lager, terwijl de motorprestaties gelijk zijn gebleven.



ADAC en ANWB hebben in december 2016 het effect op de 1.2 TDI-motor gemeten. In de ADAC Ecotest blijkt de uitstoot van stikstofoxiden 22 procent lager te zijn, terwijl het brandstofverbruik en de motorprestaties gelijk zijn gebleven.



Volgens Volkswagen zijn deze uitkomsten te danken aan voortschrijdend inzicht in het verbrandingsproces sinds deze motoren negen jaar geleden op de markt kwamen. Profiteer daarvan als Volkswagenrijder.



Verder meent Van Deursen dat een laag brandstofverbruik leidt tot een lage NOx-uitstoot. Het tegendeel is waar. Voor een laag brandstofverbruik (en dus lage CO2-uitstoot) is een verbrandingsproces met een hoog thermodynamisch rendement nodig. Bij de hoge temperaturen die hierbij optreden verbrandt distikstof (N2) uit de inlaatlucht (dus niet uit de brandstof!) tot stikstofoxiden (NOx).



Een hoge NOx-uitstoot is de prijs die voor een laag brandstofverbruik betaald wordt. Dat is de problematiek van moderne turbodieselmotoren in een notendop.



Pieter Markus, werktuigbouwkundig ingenieur, Geldrop