'De kans is nul' is niet hetzelfde als 'dat gaat niet gebeuren'

Ionica zag een getal

column'De kans dat de VVD gaat reageren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren.' Aldus premier Mark Rutte vorige week zondag in Buitenhof. Daar is al veel over gezegd (en zal nog veel over gezegd worden). Ik veerde op bij 'de kans is nul', dat is namelijk wiskundig gezien niet hetzelfde als 'dat gaat niet gebeuren'.