'Dat iets toevallig een traditie is, betekent nog niet dat het goed is'

In zijn mooie afscheidsstuk als correspondent in Afrika schrijft Kees Broere, zaterdag in de Volkskrant, over de noodzakelijke (symbolische) moord op allerlei vaders.



Broere is gematigd positief over Afrika. Hij weet dat de verschillen op dat continent enorm zijn, maar wie met 'een sociaalpsychologisch oog naar de recente geschiedenis kijkt, ziet ook frappante overeenkomsten'.



Volgens Broere hebben steeds meer jongeren in Afrika geen trek in paternalisme, niet van het Westen, niet van China en hopelijk ook niet van hun eigen wijze, oude mannen, die misschien wel oud en man zijn, maar niet altijd wijs.