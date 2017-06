Bert Wagendorp: 'Fascinerend hoe de Britten in één jaar de weg helemaal kwijtraakten'

Er gingen gisteren al geluiden op over nieuwe verkiezingen, dat gebeurt in GB veel sneller dan bij ons

May en DUP hebben een meerderheid van 3 zetels. De UK kent by-elections en opstandige parlementsleden; 3 zetels is ongeveer evenveel als nul of min 3. Zeker wanneer er in het Lagerhuis straks gedebatteerd gaat worden over de manier waarop het land zich moet opstellen tijdens de Brexit-onderhandelingen (hard of zacht) is het belangrijk om op tijd voor de televisie te zitten: mooier en dramatischer politiek theater gaan we voorlopig niet meer meemaken. Niet alleen door de inbreng van Labour, maar juist door die van de Conservatieve leden. In die partij zijn ze dol op een flinke lynchpartij. Dat gaat May ongetwijfeld ondervinden: er zijn te veel partijgenoten die haar bloed wel kunnen drinken, of anderen die in de politieke warboel kansen voor zichzelf zien opdoemen.



Er gingen gisteren al geluiden op over nieuwe verkiezingen, dat gebeurt in GB veel sneller dan bij ons. Nigel Farage, de Brexit-architect, dreigde terug te keren op het politieke toneel als het harde Brexittraject niet naar zijn wens wordt uitgevoerd of wordt gesaboteerd. Hij sloot een nieuw referendum niet uit.