'Arts-assistenten op de SEH zijn noodzakelijk voor goede toekomstige zorg'

Autisme

Een leuk artikel over Ebel en zijn manier om de wereld te ervaren via Disneyfilms, zeker in het kader van de Autismeweek. Ik ben alleen over één ding wel een beetje boos en verdrietig geworden. Er staat namelijk maar liefst drie keer op deze twee bladzijden dat autisme een ziekte is. Dat is niet zo. Autisme komt in veel varianten in verschillende gradaties voor. Zo is er klassiek autisme, PDD NOS, MCDD en asperger, en al die varianten zijn zogeheten autismespectrumstoornissen. Stoornissen dus. Autisme is geen ziekte. Longontsteking is een ziekte, je neemt antibiotica en dan word je weer beter.



Autisme is een stoornis, een gedeelte in de hersenen dat anders ontwikkeld is dan bij mensen zonder autismespectrumstoornis. Je kunt er geen pilletje tegen innemen, het wordt niet veroorzaakt door een virus of een bacterie, het is er gewoon. Net zoals ADHD of dyslexie.



De Autismeweek is er om aandacht te vragen voor autisme en om informatie te geven over autisme. Ik vind het daarom raar dat de Volkskrant de fout maakt om een stoornis een ziekte te noemen.



Eva Overbeeke, Rotterdam